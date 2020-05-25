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25.05.2020 16:49
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Собянин заметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве и пообещал смягчить ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время планирует смягчить ограничения, введенные в столице из-за эпидемии коронавируса.

«В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», — написал Собянин 25 мая в своем блоге.

Напомним, в Москве уже начали работу строительные объекты и ряд предприятий, с понедельника открылись и 88 МФЦ.

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Комментарии (5)

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261246441
Ой, может и наш повторюшка-дядя-хрюшка скопипастит?
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