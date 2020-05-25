Крышу римско-католического храма на Бабушкина отреставрируют почти за 35 млн рублей
Очередной этап реставрации федерального памятника — римско-католического храма Святого Сердца Господа Иисуса на улице Бабушкина — за 34,6 млн рублей проведет компания «Леноблреставрация». Именно с ней, как сообщается 25 мая на сайте госзакупок, планируется заключить контракт.
Заказчиком работ является петербургское ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». АО «Ленинградский областной специализированный реставрационный и проектно-строительный трест «Леноблреставрация» вызвалось отреставрировать крышу здания за 34,6 млн рублей. Работы включают в себя открытие шпиля, воссоздание тумб и парапетного ограждения, изготовление и установку облицовочных панелей, а также завершение работ по установке пинаклей (декоративных копьевидных башенок). Работы должны быть выполнены до 10 ноября.
Отметим, что в 2019 году контракт на реставрацию крыши за 27,6 млн рублей получила строительная компания «Аркада». В марте 2020 года, следует из информации на сайте госзакупок, контракт был расторгнут по соглашению сторон. Стоимость исполненных обязательств — 8,2 млн рублей, фактически оплачено — 11,8 млн. Информации о штрафах и пенях нет. Предыдущий контракт также был заключен с «Аркадой» и тоже расторгнут по соглашению сторон 30 декабря 2019 года.