Пропавшую в Мурманской области четырёхлетнюю девочку нашли мёртвой
Закончены поиски ребёнка, пропавшего два дня назад в поселке Алакуртти Мурманской области. Тело погибшей водолазы обнаружили на дне реки.
Как сообщает региональный Следком, около двух часов дня 25 мая водолазы МЧС нашли тело девочки в реке Тунтсайоки, течение отнесло его примерно на 500 метров от предполагаемого места падения.
При первом осмотре следов насильственной смерти не обнаружили. Предполагается, что ребёнок утонул. Точную причину гибели назовут после судебно-медицинской экспертизы.
Девочку четырёх лет объявили в розыск после того, как 23 мая она не вернулась с прогулки. Последний раз её видели играющей на берегу в компании старших ребят. К поискам привлекли почти 500 человек. В тот же день под Псковом пропала практически её ровесница, её продолжают искать.