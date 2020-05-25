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25.05.2020 07:05
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Глава Тувы заразился коронавирусом и попробует руководить дистанционно

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 25 мая.

«Мы знали, что можем заболеть, но кто-то должен работать, обязан нести ответственность», — цитирует главу региона ТАСС.

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно о моей болезни станет известно, но попробую руководить дистанционно. Не хочу, чтобы моя болезнь имела самое плохое воздействие», — добавил он.

По его словам, вместе с ним были госпитализированы председатели администраций двух тувинских муниципалитетов «Есть наши подчиненные», — уточнил Кара-оол.

Ранее COVID-19 переболели премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минкультуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев.

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Комментарии (1)

Brit
Даже распоследний шайтан в душе мечтает стать Борисом Джонсоном.
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