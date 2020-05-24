FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +17
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
24.05.2020 23:24
1
Печать

На Науки мотоцикл попал под «Шевроле». В больницу увезли двух человек с тяжёлыми травмами

Вторая за день авария с участием мотоциклиста произошла в Петербурге вечером 24 мая. Травмы получили водитель двухколесного транспорта и его пассажирка.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 21:40 у 14 дома на проспекте Науки 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» столкнулся с мотоциклом «Хонда». В результате ДТП пострадали 29-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка. Они госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Ранее на Пискаревском проспекте «Форд» не успел сбавить скорость и влетел в мотоцикл.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

261687241
🍔 🐷 Набрали лишний веc на caмоизоляции? Избaвиться до 15кг жиpa можно БЕЗ ХИМИИ, диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/neest
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний