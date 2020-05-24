На Науки мотоцикл попал под «Шевроле». В больницу увезли двух человек с тяжёлыми травмами
Вторая за день авария с участием мотоциклиста произошла в Петербурге вечером 24 мая. Травмы получили водитель двухколесного транспорта и его пассажирка.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 21:40 у 14 дома на проспекте Науки 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» столкнулся с мотоциклом «Хонда». В результате ДТП пострадали 29-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка. Они госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Ранее на Пискаревском проспекте «Форд» не успел сбавить скорость и влетел в мотоцикл.