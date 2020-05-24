Под Астраханью в ДТП с перевернувшейся маршруткой пострадали 16 человек

В Астраханской области в ДТП пострадали 16 пассажиров маршрутного такси. Транпортное средство перевернулось на крышу, съехав с трассы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как уточняет ведомство, микроавтобус двигался по маршруту Астрахань — Володарский, но опрокинулся с трассы и приземлился на крышу в районе поселка Белый Ильмень. Пострадавших отвозят в астраханскую городскую больницу № 3 .

На месте происшествия работают спасатели, по предварительным данным, погибших нет.