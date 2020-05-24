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24.05.2020 12:49
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У «Василеостровской» бездомный с двумя приятелями устроил бойню с молотком

Жестокую сцену устроили горожане на Васильевском острове в Петербурге. Оружием стал молоток.

Как стало известно «Фонтанке», после полуночи 24 мая в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что у станции метро «Василеостровская» на Среднем проспекте двое неизвестных избивают прохожих молотком.

Приехавшие на место полицейские застали четверых мужчин. Пострадавшего увезли на скорой. Двоих приезжих из Оренбургской области и одного из Сургута задержали. Возраст агрессоров — от 27 лет до 36 лет. Один из них живёт на улице, двое других имеют судимости за кражу и незаконный оборот наркотиков.


«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (16)

B17S
А что должна сделать полиция в свободной демократической стране с гуляющими бомжами, расстрелять или на Соловки отправить?Это же не наши методы, правда либералы? А вы вместо того, чтобы ежедневно это наблюдать покормили бы страждущих.
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261246441
Я вот прям их из окна вижу. Остановка трамвая, там с начала карантина лагерь у бомжей, к людям пристают, у макдака еду клянчат.

Росгвардии, полицаев, и прочих служителей не видать.
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