У «Василеостровской» бездомный с двумя приятелями устроил бойню с молотком
Жестокую сцену устроили горожане на Васильевском острове в Петербурге. Оружием стал молоток.
Как стало известно «Фонтанке», после полуночи 24 мая в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что у станции метро «Василеостровская» на Среднем проспекте двое неизвестных избивают прохожих молотком.
Приехавшие на место полицейские застали четверых мужчин. Пострадавшего увезли на скорой. Двоих приезжих из Оренбургской области и одного из Сургута задержали. Возраст агрессоров — от 27 лет до 36 лет. Один из них живёт на улице, двое других имеют судимости за кражу и незаконный оборот наркотиков.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.