«Иногда можно». Кокорин прокатился на своей Rolls-Royce Ghost, стоимостью более 20 млн рублей
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин похвастался машиной стоимостью более 20 млн рублей. В своем инстаграме футболист опубликова фото на фоне Rolls-Royce Ghost.
«Иногда можно», - подписал фото Кокорин.
Машину по достоинству оценили игроки «Зенита» Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони, отметившиеся в комментариях под фотографией. Одна из подписчиц также написала: «По-моему, ты полтора года сдерживал себя». На это Кокорин ответил: «Больше, она была у меня».
Ранее Кокорин рассказывал, что после выхода из тюрьмы продал весь свой автопарк, в который входили Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley. По словам игрока, он хотел таким образом «очиститься», но от чего именно Александр не уточнил.
Напомним, что Александр Кокорин находится в аренде в ФК «Сочи» до окончания сезона-2019/20. После возвращения из тюрьмы Кокорин провел четыре матча в чемпионате РПЛ за южный клуб, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.