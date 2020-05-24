FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +17
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
24.05.2020 00:48
1
Печать

«Иногда можно». Кокорин прокатился на своей Rolls-Royce Ghost, стоимостью более 20 млн рублей

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин похвастался машиной стоимостью более 20 млн рублей. В своем инстаграме футболист опубликова фото на фоне Rolls-Royce Ghost.

«Иногда можно», - подписал фото Кокорин.

Машину по достоинству оценили игроки «Зенита» Эмануэль Маммана и Эмилиано Ригони, отметившиеся в комментариях под фотографией. Одна из подписчиц также написала: «По-моему, ты полтора года сдерживал себя». На это Кокорин ответил: «Больше, она была у меня».

Фото: скриншот Instagram-аккаунта А.Корорина 

Ранее Кокорин рассказывал, что после выхода из тюрьмы продал весь свой автопарк, в который входили Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley. По словам игрока, он хотел таким образом «очиститься», но от чего именно Александр не уточнил.

Напомним, что Александр Кокорин находится в аренде в ФК «Сочи» до окончания сезона-2019/20. После возвращения из тюрьмы Кокорин провел четыре матча в чемпионате РПЛ за южный клуб, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: скриншот Instagram-аккаунта А.Корорина 

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

yar_5e4cc335310b6
О времена. О нравы.Даже ощутил себя этаким брюзжащим стариком. Почти 40000 человек лайкнули эту фоточку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний