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23.05.2020 23:50
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Северо-Западное таможенное управление констатировало снижение экспорта почти на 30%

Внешнеторговый оборот на территории Северо-Западного таможенного управления за январь-апрель 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 12,7% и составил 18 миллиардов 217 миллионов долларов.

Как сообщили 23 мая 47news в пресс-службе СЗТУ, экспорт уменьшился на 28,6%, импорт – на 4%. Стоимостной объем экспорта составил 5 миллиардов 311 миллионов долларов США, импорта – 12 миллиардов 906 миллионов долларов США.

За январь – апрель 2020 года осуществлялась торговля с 209 странами мира (за аналогичный период 2019 года – также с 209 странами).

Основные страны-партнеры в экспорте: Финляндия (доля в экспорте 11,5%), Китай (9%), Эстония (4,9%), Турция (4,6%), Соединенные Штаты (4%). Основные страны-партнеры в импорте: Китай (доля в импорте 22,5%), Германия (8%), Япония (4,7%), Республика Корея (4,6%), Соединенные Штаты (4,4%).

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Комментарии (2)

Vasya11
"Основные страны-партнеры в экспорте: Финляндия (доля в экспорте 11,5%), Китай (9%), Эстония (4,9%), Турция (4,6%), Соединенные Штаты (4%). Основные страны-партнеры в импорте: Китай (доля в импорте 22,5%), Германия (8%), Япония (4,7%), Республика Корея (4,6%), Соединенные Штаты (4,4%)" (с) "Фъ".
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Какая не правда!!!
Пресс-служба СЗТУ игнорирует экспорт/импорт совершаемый Скандинавией (Дания, Норвегия, Швеция и т.д.пп)???
Уверен, Скандинавы далеко по показателям впереди, чем вместе взятые США, Япония, Эстония (перевалочная база). Т.к., всем известно о неснятых санкций по торговле тех стран в отношении Р/Ф. Равно как и не снято ответное имбарго в ответ.

Или будут опровержения???
Буду рад разъяснениям!!!
вадики
Что бы продать что нибудь ненужное нужно купить что нибудь ненужное а у нас на это деняк нету!
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