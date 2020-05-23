Северо-Западное таможенное управление констатировало снижение экспорта почти на 30%
Внешнеторговый оборот на территории Северо-Западного таможенного управления за январь-апрель 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 12,7% и составил 18 миллиардов 217 миллионов долларов.
Как сообщили 23 мая 47news в пресс-службе СЗТУ, экспорт уменьшился на 28,6%, импорт – на 4%. Стоимостной объем экспорта составил 5 миллиардов 311 миллионов долларов США, импорта – 12 миллиардов 906 миллионов долларов США.
За январь – апрель 2020 года осуществлялась торговля с 209 странами мира (за аналогичный период 2019 года – также с 209 странами).
Основные страны-партнеры в экспорте: Финляндия (доля в экспорте 11,5%), Китай (9%), Эстония (4,9%), Турция (4,6%), Соединенные Штаты (4%). Основные страны-партнеры в импорте: Китай (доля в импорте 22,5%), Германия (8%), Япония (4,7%), Республика Корея (4,6%), Соединенные Штаты (4,4%).