Северо-Западное таможенное управление констатировало снижение экспорта почти на 30%

Внешнеторговый оборот на территории Северо-Западного таможенного управления за январь-апрель 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 12,7% и составил 18 миллиардов 217 миллионов долларов.



Как сообщили 23 мая 47news в пресс-службе СЗТУ, экспорт уменьшился на 28,6%, импорт – на 4%. Стоимостной объем экспорта составил 5 миллиардов 311 миллионов долларов США, импорта – 12 миллиардов 906 миллионов долларов США.



За январь – апрель 2020 года осуществлялась торговля с 209 странами мира (за аналогичный период 2019 года – также с 209 странами).

