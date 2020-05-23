После публикации «Фонтанки» о смерти петербурженки, к которой не приехала скорая, Беглов поручил проверить неотложку Калининского района
Губернатор Александр Беглов поручил провести служебное расследование в отношении службы неотложной медицинской помощи в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника 23 мая.
«Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования», — отметили в пресс-службе.
30-летняя петербурженка Мария Симонова умерла, так и не дождавшись приезда скорой. Она четыре раза звонила в диспетчерскую, причину отказа в госпитализации ей объяснили перегруженностью больниц.