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23.05.2020 19:29
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После публикации «Фонтанки» о смерти петербурженки, к которой не приехала скорая, Беглов поручил проверить неотложку Калининского района

Губернатор Александр Беглов поручил провести служебное расследование в отношении службы неотложной медицинской помощи в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника 23 мая.

«Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования», — отметили в пресс-службе.

30-летняя петербурженка Мария Симонова умерла, так и не дождавшись приезда скорой. Она четыре раза звонила в диспетчерскую, причину отказа в госпитализации ей объяснили перегруженностью больниц.

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Комментарии (6)

мухомор
Г-н Беглов уже доложил по видеоконференции гаранту о положительной динамике отрицательного роста населения?
father
Никак! нужна скорая- звоните Беглову!
hmkv
А без поручения Белова никак?
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