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23.05.2020 14:27
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Нарушителям закона о митингах не дадут избираться в депутаты. Путин подписал закон

Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который запрещает баллотироваться в депутаты людям, ранее осуждавшимся за некоторые преступления средней тяжести. Документ 23 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Стать народными избранниками не смогут те, у кого есть судимости за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, склонение к употреблению наркотиков, а также убийство новорождённого и многократное нарушение закона о митингах. Всего в перечне 55 преступлений.

Запрет распространяется на граждан, имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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Комментарии (24)

Александра Чайкина
Не думала, что буду доживать последние годы своей жизни с таким чувством омерзения. Хотя... Чем черт не шутит...
вадики
Конкуренции дедушке царю святому больше нет.Полянка зачищена.Только святые с нимбом как он.Ну или из ОПГ Озеро.
Crux
В следующем законе наверно запретят выдвигаться в депутаты если не состоишь в партии Единая Россия.
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