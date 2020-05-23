Нарушителям закона о митингах не дадут избираться в депутаты. Путин подписал закон

Владимир Путин поставил свою подпись под законом, который запрещает баллотироваться в депутаты людям, ранее осуждавшимся за некоторые преступления средней тяжести. Документ 23 мая опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Стать народными избранниками не смогут те, у кого есть судимости за мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, склонение к употреблению наркотиков, а также убийство новорождённого и многократное нарушение закона о митингах. Всего в перечне 55 преступлений.

