Миссисипский аллигатор Сатурн в возрасте более 80 лет скончался в Московском зоопарке. Согласно городской легенде, зверь принадлежал Адольфу Гитлеру. Однако это неоднократно опровергалось. Официальная причина смерти рептилии — старость. В дикой природе его сородичи живут до 30–50 лет.

Как сообщает 23 мая мэрия Москвы, Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк. После бомбардировки в ноябре 1943 года сбежал и скитался, был найден британскими солдатами в 1946 году, после чего передан Советскому Союзу.