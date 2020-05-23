В Москве умер старейший аллигатор, который, по легенде, принадлежал Гитлеру
Миссисипский аллигатор Сатурн в возрасте более 80 лет скончался в Московском зоопарке. Согласно городской легенде, зверь принадлежал Адольфу Гитлеру. Однако это неоднократно опровергалось. Официальная причина смерти рептилии — старость. В дикой природе его сородичи живут до 30–50 лет.
Как сообщает 23 мая мэрия Москвы, Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк. После бомбардировки в ноябре 1943 года сбежал и скитался, был найден британскими солдатами в 1946 году, после чего передан Советскому Союзу.
«Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Он отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно. Надеемся, что мы его не разочаровали. Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее», — рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.
В действительности Сатурн, конечно, никогда не был личным питомцем Гитлера, но мог его видеть. Периодически в Москве находились особо рьяные посетители, которые хотели чем-то кинуть в «гитлеровского выкормыша». Домыслы усилились с 90-х, когда многие издания и публичные персоны стали использовать непроверенные факты ради рейтинга. Результат — нападения участились. Около Сатурна поставили толстую стену из стекла. Чтобы обезопасить его от настоящих хищников.