«Пианино жалко». Во время ночного пожара в общежитии СПбГУ на улицу вывели около 100 человек
Огонь разгорелся в подсобке университетского общежития в Петродворцовом районе Петербурга. Люди при пожаре не пострадали, но обгоревшее пианино к жизни уже не вернуть.
Спасателей в общежитие СПбГУ на Ботанической улице вызвали в 23:41. Площадь возгорания составила 9 квадратов. К 00:43 пожар ликвидировали. Происшествие обошлось без пострадавших, уточнили в пресс-службе МЧС Петербурга.
автор видео читатель «Фонтанки» Алексей
По словам одного из обитателей общежития, на время тушения огня на улицу вывели около 100 человек. Загорелась кладовка, в которой хранились компьютерные блоки, огонь уничтожил также музыкальный инструмент. «Пианино жалко», — заключил очевидец Алексей.