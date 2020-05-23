FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.05.2020 11:20
0
Печать

«Пианино жалко». Во время ночного пожара в общежитии СПбГУ на улицу вывели около 100 человек

Огонь разгорелся в подсобке университетского общежития в Петродворцовом районе Петербурга. Люди при пожаре не пострадали, но обгоревшее пианино к жизни уже не вернуть.

Спасателей в общежитие СПбГУ на Ботанической улице вызвали в 23:41. Площадь возгорания составила 9 квадратов. К 00:43 пожар ликвидировали. Происшествие обошлось без пострадавших, уточнили в пресс-службе МЧС Петербурга.

автор видео читатель «Фонтанки» Алексей

По словам одного из обитателей общежития, на время тушения огня на улицу вывели около 100 человек. Загорелась кладовка, в которой хранились компьютерные блоки, огонь уничтожил также музыкальный инструмент. «Пианино жалко», — заключил очевидец Алексей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний