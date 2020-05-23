Огонь разгорелся в подсобке университетского общежития в Петродворцовом районе Петербурга. Люди при пожаре не пострадали, но обгоревшее пианино к жизни уже не вернуть.

Спасателей в общежитие СПбГУ на Ботанической улице вызвали в 23:41. Площадь возгорания составила 9 квадратов. К 00:43 пожар ликвидировали. Происшествие обошлось без пострадавших, уточнили в пресс-службе МЧС Петербурга.