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23.05.2020 10:55
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Военные развернули госпиталь на 100 коек в охваченном коронавирусом Буйнакске

Военные развернули полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом в дагестанском Буйнакске. Об этом 23 мая сообщает Минобороны России.

Госпиталь рассчитан на 100 коек. На его территории оборудованы несколько отделений: приемно-сортировочное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, реанимации, анестезиологии, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов.

«Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов», — уточнили в Минобороны. У врачей есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

В ближайшее время в Дагестане развернут второй полевой госпиталь на 100 коек, он будет находиться в районе населенного пункта Ботлих, сообщили в Минобороны.

На сегодняшний день, исходя из официальных данных оперативного штаба, Дагестан находится на пятом месте по числу заражений COVID-19. В республике 3 855 заболевших, из них 65 человек умерли.

На неделе Путин поручил провести масштабную санитарную обработку в Дагестане и построить медцентр. Роспотребнадзор направил в регион противоэпидемическую бригаду из Ставрополя.

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