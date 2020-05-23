Военные развернули госпиталь на 100 коек в охваченном коронавирусом Буйнакске
Военные развернули полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом в дагестанском Буйнакске. Об этом 23 мая сообщает Минобороны России.
Госпиталь рассчитан на 100 коек. На его территории оборудованы несколько отделений: приемно-сортировочное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, реанимации, анестезиологии, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов.
«Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов», — уточнили в Минобороны. У врачей есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.
В ближайшее время в Дагестане развернут второй полевой госпиталь на 100 коек, он будет находиться в районе населенного пункта Ботлих, сообщили в Минобороны.
На сегодняшний день, исходя из официальных данных оперативного штаба, Дагестан находится на пятом месте по числу заражений COVID-19. В республике 3 855 заболевших, из них 65 человек умерли.
На неделе Путин поручил провести масштабную санитарную обработку в Дагестане и построить медцентр. Роспотребнадзор направил в регион противоэпидемическую бригаду из Ставрополя.