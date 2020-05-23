Военные развернули полевой госпиталь для пациентов с коронавирусом в дагестанском Буйнакске. Об этом 23 мая сообщает Минобороны России.



Госпиталь рассчитан на 100 коек. На его территории оборудованы несколько отделений: приемно-сортировочное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое, реанимации, анестезиологии, а также лаборатория для исследования и диагностики анализов.



«Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов», — уточнили в Минобороны. У врачей есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

