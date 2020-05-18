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18.05.2020 15:10
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Путин поручил провести «масштабную санитарную обработку» в Дагестане и построить медцентр

Президент России на специальном совещании по поводу ситуации с COVID-2019 в Дагестане заявил, что необходимо провести «масштабную санитарную обработку» общественных мест в республике, а также начать строительство медцентра.

«Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка. <...> Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людей. <...> Хочу поручить Министерству обороны с учётом успешного опыта по строительству многофункциональных центров в регионах развернуть строительство такого центра в Дагестане», — заявил 18 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, построенный в республике центр должен содержать более 200 мест. Президент также призвал Минздрав подготовить план по борьбе с COVID-2019 в Дагестане, а Роспотребнадзору обеспечить «постоянный мониторинг».

Глава государства также констатировал, что в республике «ситуация складывается непросто».

В Дагестане с начала пандемии было выявлено 3460 случаев COVID-2019. Общее число заболевших по России составляет 290 678.

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Комментарии (2)

yar_5e4cc335310b6
Мое сочувствие жителям Дагестана. Сейчас доблестные сыны отечества Шойгу активизируются. Начнут лить всякую дрянь где не попадя.Итальянцы еле отбились от этих чудо-машин дезинфекции , наверняка что то подобное загонят в Дагестан
Петр Петров
Опять покупает лояльность жителей кавказа!!! А карелия и вологотчина чем хуже??? тем что правду бояться сказать
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