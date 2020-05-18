Путин поручил провести «масштабную санитарную обработку» в Дагестане и построить медцентр

Президент России на специальном совещании по поводу ситуации с COVID-2019 в Дагестане заявил, что необходимо провести «масштабную санитарную обработку» общественных мест в республике, а также начать строительство медцентра.



«Дагестану должна быть оказана вся необходимая поддержка. <...> Поручаю МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людей. <...> Хочу поручить Министерству обороны с учётом успешного опыта по строительству многофункциональных центров в регионах развернуть строительство такого центра в Дагестане», — заявил 18 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

