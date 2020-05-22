Гатчинский музей-заповедник может открыться в ближайшее время

Жители Гатчины, которые скучают по закрытому из-за коронавируса музею-заповеднику, могут получить возможность снова его посещать в ближайшее время. Работы по подготовке к открытию Смольный начал совместно с администрацией Ленинградской области.
«По поручению вице-губернатора Владимира Кириллова, которое мы получили сегодня, мы будем заниматься (вопросом открытия Гатчины) вместе с администрацией Ленинградской области и города Гатчина, будем стараться, чтобы открыть как можно скорее», — сказал председатель комитета по культуре Константин Сухенко в эфире канала «Санкт-Петербург» 22 мая.
Как заявил Кириллов, в первую очередь планируется открыть площадки тех учреждений культуры и музейных комплексов, которые имеют большую территорию, где можно гулять. В Петербурге это Центральный парк культуры и отдыха, Музей истории города — Петропавловская крепость, зоопарк. Кроме того, может открыться Центральный выставочный зал «Манеж».