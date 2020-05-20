Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 20 мая
В России впервые с начала пандемии количество заболевших коронавирусом за сутки оказалось меньше, чем выздоровевших. Тем не менее это еще не конец - в Петербурге новых заболевших все равно 455. Но из тройки по приросту суточной заболеваемости Северная столица выпала. Все главные события 20 мая - в трансляции "Фонтанки".
Рабочая группа Росавиации, координирующая возвращение соотечественников из зарубежных стран, поделилась статистикой за два месяца. По её данным, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тысяч россиян.
С 20 марта 2020 года организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.
А с 7 апреля по 19 мая:
✓ возвращено более 19,7 тысяч россиян, выполнено 155 рейсов;
✓ наибольшее количество вывозных рейсов выполнено из Таиланда - 27. Из них из Бангкока - 24. Этими рейсами вернулись домой более 5,8 тыс. соотечественников;
✓ выполнено 7 рейсов из Денпасара, доставлено более 1,8 тыс. человек;
✓ из Гоа и Дели в Россию прилетели более 1,7 тыс. граждан, выполнено 6 вывозных рейсов;
✓ из США выполнено 5 рейсов, домой доставлено около 1,2 тыс. россиян;
✓ 21 рейс выполнен из пунктов Европы, из них 5 рейсов из Турции;
✓ средняя загрузка провозных емкостей воздушных судов составляет около 75%.
Об улучшении ситуации с коронавирусом в России заявила даже Всемирная организация здравоохранения.
«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», - заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, России нужно работать над дальнейшим сокращением новых случаев COVID-2019. Представитель организации отметила важность дистанцирования и гигиены для борьбы с коронавирусом
Кроме того, в Петербурге коронавирус подтвердили ещё у четырёх умерших. Летальная статистика стремится к первой сотне.
По официальным данным на 20 мая, в Северной столице за время пандемии от COVID-19 скончались 99 человек. При этом учёт летальности по стране достиг очередного максимума: за последние сутки в России выявили 135 умерших.
За прошедшие сутки случаи COVID-2019 были выявлены в 84 регионах страны. Больше всего новых заболевших зафиксировали в Москве —2699. На втором месте держится Московская область с 903. На третьей строчке сегодня оказался Красноярский край с 504. Санкт-Петербург по этому показателю лишь четвертый. Всего в городе 11795 коронавирусных больных.