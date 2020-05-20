Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 20 мая

Рабочая группа Росавиации, координирующая возвращение соотечественников из зарубежных стран, поделилась статистикой за два месяца. По её данным, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тысяч россиян.

С 20 марта 2020 года организованы вывозные рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.



А с 7 апреля по 19 мая:

✓ возвращено более 19,7 тысяч россиян, выполнено 155 рейсов;

✓ наибольшее количество вывозных рейсов выполнено из Таиланда - 27. Из них из Бангкока - 24. Этими рейсами вернулись домой более 5,8 тыс. соотечественников;

✓ выполнено 7 рейсов из Денпасара, доставлено более 1,8 тыс. человек;

✓ из Гоа и Дели в Россию прилетели более 1,7 тыс. граждан, выполнено 6 вывозных рейсов;

✓ из США выполнено 5 рейсов, домой доставлено около 1,2 тыс. россиян;

✓ 21 рейс выполнен из пунктов Европы, из них 5 рейсов из Турции;

✓ средняя загрузка провозных емкостей воздушных судов составляет около 75%.