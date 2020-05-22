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22.05.2020 18:16
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Барселона и Мадрид выходят из самоизоляции со следующей недели. Работать начинают кафе и музеи

Испанская столица и главный туристический центр страны одними из последних начинают снимать коронавирусные ограничения.

«Два крупнейших мегаполиса в стране, Мадрид и Барселона, перешли к первому этапу снятия ограничений», - сообщает 22 мая издание El Pais.

Для большей части страны так называемый первый этап наступил уже 18 мая, однако для Барселоны и Мадрида датой назначено 25 мая. На этой стадии власти разрешают встречи, а также открытие кафе, отелей и музеев.

Всего в Испании разработано 4 этапа выхода из самоизоляции. На Пиренеях принимать туристов собираются с начала июня, после снятия всех ограничений на перемещение внутри страны.

В Испании зафиксировано уже 233 тысячи случаев COVID-2019.

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