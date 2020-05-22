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22.05.2020 15:35
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Украина закрыла границы для Геннадия Зюганова и Максима Фадеева до 2023 года

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну продюсеру Максиму Фадееву и продлила санкции для лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Об этом СБУ сообщает в своих соцсетях 22 мая.

Вместе с Зюгановым и Фадеевым, для которых границы закрыли на три года, попасть на Украину не сможет 41 иностранец. В «чёрном списке» российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.

Как уточняют в СБУ, решения приняты в отношении тех людей, действия которых несёт угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины.

Местные СМИ припоминают Фадееву поездку в Крым в 2017 году. Зюганова украинские власти объявляли в розыск ещё в 2014 году. Его, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а также главу «Справедливой России» Сергея Миронова подозревали в поддержке ополченцев на востоке страны.

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Комментарии (2)

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