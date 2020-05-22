Госдума одобрила налоговые льготы на благотворительность

Госдума приняла законопроект, который позволяет компаниям относить к внереализационным расходам траты на благотворительность, что позволяет снижать налогооблагаемую прибыль. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Госдумы.
В документе, в частности, речь идет о расходах в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного социально ориентированным НКО, включенным в реестр получателей президентских грантов.
«Расходы, предусмотренные настоящим подпунктом, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 настоящего кодекса», — говорится в законопроекте.
Также законопроект позволяет относить к внереализационным расходам траты на покупку средств для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для некоммерческих медицинских организаций, органов власти и государственных и муниципальных учреждений и предприятий.