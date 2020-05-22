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22.05.2020 14:47
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Госдума одобрила налоговые льготы на благотворительность

Госдума приняла законопроект, который позволяет компаниям относить к внереализационным расходам траты на благотворительность, что позволяет снижать налогооблагаемую прибыль. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Госдумы.

В документе, в частности, речь идет о расходах в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного социально ориентированным НКО, включенным в реестр получателей президентских грантов.

«Расходы, предусмотренные настоящим подпунктом, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 настоящего кодекса», — говорится в законопроекте.

Также законопроект позволяет относить к внереализационным расходам траты на покупку средств для профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции для некоммерческих медицинских организаций, органов власти и государственных и муниципальных учреждений и предприятий.

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