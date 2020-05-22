Госдума разрешила возвращать деньги за отмененную поездку при режиме повышенной готовности

«В случае отказа пассажира от перевозки при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части уплаченные плата за проезд и плата за провоз багажа подлежат возврату в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации», — сообщается 22 мая в тексте принятого законопроекта.

Государственная дума РФ приняла законопроект, закрепляющий право пассажира отказаться от поездки и вернуть потраченные средства в случае угрозы, возникновения ЧС и при режиме повышенной готовности.

При этом документ дает властям право устанавливать «особенности перевозки» пассажира в чрезвычайных обстоятельствах.

Госдума приняла законопроект, позволяющий туроператорам вместо возврата средств прибегнуть к выдаче ваучеров. «Туркомпании смогут вместо денег за отмененные из‑за коронавируса поездки выдавать клиентам ваучеры на равноценные путешествия в будущем. Речь идет о договорах, заключенных до 31 марта 2020 года. Порядок их выдачи определит Правительство РФ», — сообщается 22 мая на сайте нижней палаты Федерального собрания.

«Аэрофлот» еще в конце апреля объявил о том, что в качестве меры компенсации предложит за несостоявшиеся рейсы «ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки».