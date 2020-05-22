FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 12:53
2
Печать

Трое петербуржцев сделали из жителя Ленобласти «миллионера» и повесили на него кредит. Пришли еще к одному «патриоту» из «Витязя»

В уголовном деле о покушении на мошенничество, возбужденном в июле прошлого года, к 22 мая нашлось трое подозреваемых. Среди них отец троих детей и судимый за злоупотребление полномочиями экс-владелец охранного предприятия, который по документам связан с убийцами из патриотического клуба «Витязь».

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, в настоящее время в изоляторе временного содержания находятся трое подозреваемых в обмане на 9,9 млн рублей. По версии следствия, в мае прошлого года 33-летний Михаил Кикаев, 32-летний Павел Вязовой и 59-летний Михаил Ванин подделали трудовую книжку на имя жителя поселка Вырица Ленинградской области, приписав ему зарплату почти в триста тысяч ежемесячно. Банк подделки не заметил и оформил заем на покупку дома и участка в Сертолово. Обман вскрылся к июлю, уголовное дело было возбуждено 1-го числа.

О подозреваемых известно немногое — один из них воспитывает троих сыновей и ведет активную жизнь в соцсетях, самый старший в 2006 году получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Незадолго до решения суда он стал соучредителем охранной компании, имел разрешение на ношение оружия, был в розыске по обвинению в вымогательстве, однако до суда дело не дошло. В настоящее время он, по данным «СПАРК», входит в состав учредителей благотворительного фонда «Витязь», президент которого Михаил Спиридонов два года назад был обвинен в организации убийства экс-наркополицейского Петербурга.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

kоt-idiot
Какая по нынешним "крымнаш"енским временам банальная монокля: "с убийцами из патриотического клуба «Витязь».© -
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний