Трое петербуржцев сделали из жителя Ленобласти «миллионера» и повесили на него кредит. Пришли еще к одному «патриоту» из «Витязя»
В уголовном деле о покушении на мошенничество, возбужденном в июле прошлого года, к 22 мая нашлось трое подозреваемых. Среди них отец троих детей и судимый за злоупотребление полномочиями экс-владелец охранного предприятия, который по документам связан с убийцами из патриотического клуба «Витязь».
Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, в настоящее время в изоляторе временного содержания находятся трое подозреваемых в обмане на 9,9 млн рублей. По версии следствия, в мае прошлого года 33-летний Михаил Кикаев, 32-летний Павел Вязовой и 59-летний Михаил Ванин подделали трудовую книжку на имя жителя поселка Вырица Ленинградской области, приписав ему зарплату почти в триста тысяч ежемесячно. Банк подделки не заметил и оформил заем на покупку дома и участка в Сертолово. Обман вскрылся к июлю, уголовное дело было возбуждено 1-го числа.
О подозреваемых известно немногое — один из них воспитывает троих сыновей и ведет активную жизнь в соцсетях, самый старший в 2006 году получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Незадолго до решения суда он стал соучредителем охранной компании, имел разрешение на ношение оружия, был в розыске по обвинению в вымогательстве, однако до суда дело не дошло. В настоящее время он, по данным «СПАРК», входит в состав учредителей благотворительного фонда «Витязь», президент которого Михаил Спиридонов два года назад был обвинен в организации убийства экс-наркополицейского Петербурга.