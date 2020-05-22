Трое иностранцев решили кардинально вопрос с невыплаченной зарплатой. Они похитили бывшего начальника

Трое граждан Узбекистана задержаны по подозрению в похищении земляка в Шушарах. Он якобы не выплатил им деньги за работу на стройке.



Как стало известно «Фонтанке», в полицию Пушкинского района 21 мая около 18.30 позвонил 44-летний житель Шушар. Он сообщил, что четверо мужчин в шесть часов вечера у дома 5, корпус 1, по Первомайской улице затолкали его знакомого, 27-летнего уроженца Узбекистана, в «Хендай Солярис» и увезли в неизвестном направлении.



Полиции Петербурга потребовалось всего полчаса, чтобы найти похищенного мужчину. Увезли его недалеко, на стройплощадку в Пушкине, там заперли в вагоне-бытовке и стали очень убеждать выплатить зарплату за проделанную работу. По предварительной информации, речь идет о сумме в пределах 15–30 тысяч рублей.

