FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 09:51
1
Печать

Трое иностранцев решили кардинально вопрос с невыплаченной зарплатой. Они похитили бывшего начальника

Трое граждан Узбекистана задержаны по подозрению в похищении земляка в Шушарах. Он якобы не выплатил им деньги за работу на стройке.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Пушкинского района 21 мая около 18.30 позвонил 44-летний житель Шушар. Он сообщил, что четверо мужчин в шесть часов вечера у дома 5, корпус 1, по Первомайской улице затолкали его знакомого, 27-летнего уроженца Узбекистана, в «Хендай Солярис» и увезли в неизвестном направлении.

Полиции Петербурга потребовалось всего полчаса, чтобы найти похищенного мужчину. Увезли его недалеко, на стройплощадку в Пушкине, там заперли в вагоне-бытовке и стали очень убеждать выплатить зарплату за проделанную работу. По предварительной информации, речь идет о сумме в пределах 15–30 тысяч рублей.

Трое из четверых, граждане Узбекистана в возрасте от 25 до 38 лет, задержаны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

🔞🔥 Сайт №1 Для Поиска Любовницы! ➜ https://is.gd/xxdate
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний