Младенца оставили на скамейке в Купчино. Спас мальчика житель дома, вовремя выглянувший из окна

Полиция Фрунзенского района ищет мать-кукушку, которая оставила месячного ребенка на скамейке.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), около полудня 21 мая в полицию позвонил житель дома 22, корпус 3, по улице Димитрова. Он рассказал, что выглянул в окно и увидел на скамейке у дверей парадной детскую переноску.



Прибывший на место наряд нашел в указанном месте оставленного младенца, завернутого в одеяло. Полицейские вызвали скорую, которая увезла его в детскую городскую больницу № 22 в Колпино.

