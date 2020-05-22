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22.05.2020 08:57
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Младенца оставили на скамейке в Купчино. Спас мальчика житель дома, вовремя выглянувший из окна

Полиция Фрунзенского района ищет мать-кукушку, которая оставила месячного ребенка на скамейке.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), около полудня 21 мая в полицию позвонил житель дома 22, корпус 3, по улице Димитрова. Он рассказал, что выглянул в окно и увидел на скамейке у дверей парадной детскую переноску.

Прибывший на место наряд нашел в указанном месте оставленного младенца, завернутого в одеяло. Полицейские вызвали скорую, которая увезла его в детскую городскую больницу № 22 в Колпино.

Врачи предположили, что оставленному мальчику около месяца. Он здоров.

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Комментарии (5)

alexber2
такого быстро усыновят. Повезло кому-то.
f0ntan
В Купчино нет своей детской больницы? Что ребенка везут в детскую больницу в Колпино
Samnit
Люди годами не могу завести ребенка, а тут оставляют. Надеюсь все у пацана будет хорошо, и он обретет семью, которая будет ему родной.
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