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22.05.2020 08:08
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МВФ выделит Украине 5 млрд долларов в кредит для борьбы с последствиями коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву 5 млрд долларов. Об этом 22 мая сообщает РБК.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренностей на рабочем уровне по экономической политике для нового 18-месячного резервного кредита (SBA). Новый SBA с запрошенным доступом к 3,6 млрд SDR (Special Drawing Rights), эквивалентный 5 млрд долларов, направлен на обеспечение баланса платежей и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям [Украины] справиться с последствиями удара COVID-19», — заявила глава миссии МВФ на Украине Иванна Владкова Голлар.

По ее словам, руководство фонда и его исполнительный совет рассмотрят соглашение в ближайшие недели.

Из-за пандемии коронавируса финансовую поддержку МВФ запросили около 80 стран, сообщила в начале апреля глава фонда Кристалина Георгиева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна может получить первый «быстрый транш» от МВФ в размере 2 млрд долларов, если выполнит два условия фонда. Для этого ей нужно принять закон о невозврате национализированных банков бывшим акционерам и провести реформу, предполагающую отмену запрета на продажу сельскохозяйственных земель. Если эти законы не вступят в силу, Украину ждет дефолт, отмечал Зеленский. 31 марта Верховная рада приняла закон, разрешающий продажу сельскохозяйственных земель.

По данным Минздрава Украины на утро 21 мая, в стране зарегистрировано 19,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии на Украине умерли 579 человек, выздоровели 6,2 тыс. пациентов.

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Комментарии (3)

Camlann
Кредит предоставлен исключительно для выплаты этими деньгами процентов по предыдущим кредитам МВФ и долгов другим кредиторам молодой независимой европейской "державы". А долгов там столько, что никакая продажа земли не поможет рассчитаться.
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