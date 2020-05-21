Путин призвал вузы «не задирать цены» во время пандемии

Президент России провел совещание по поводу образования, на котором обратился к руководителям высших учебных заведений страны.



«Сегодняшние сложности — не повод пересматривать или, тем более, задирать цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования», — заявил 21 мая Владимир Путин в обращении, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства призвал разработать «эффективные механизмы поддержки», к примеру, заключение договоров с предприятиями реального сектора экономики. Также Путин упомянул образовательные кредиты «на максимально льготных условиях», призвав снизить ставку по ним до 3% и продлить срок погашения. Сейчас ставка превышает 8%.