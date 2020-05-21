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21.05.2020 16:08
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Путин призвал вузы «не задирать цены» во время пандемии

Президент России провел совещание по поводу образования, на котором обратился к руководителям высших учебных заведений страны.

«Сегодняшние сложности — не повод пересматривать или, тем более, задирать цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования», — заявил 21 мая Владимир Путин в обращении, которое показали в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства призвал разработать «эффективные механизмы поддержки», к примеру, заключение договоров с предприятиями реального сектора экономики. Также Путин упомянул образовательные кредиты «на максимально льготных условиях», призвав снизить ставку по ним до 3% и продлить срок погашения. Сейчас ставка превышает 8%.

По его словам, необходимо также наращивать бесплатное образование, в частности в регионах, где нет специалистов высокой квалификации.

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Комментарии (4)

igorvandrop
Печалька, ведь когда Путин что-то говорит или тем более обещает, то происходит всегда наоборот. Ждем задирание цен.
Brit
Люди, идите получать рабочие профессии! Сварщиков, столяров, токарей, сантехников.
Официантов и мерчандайзеров с юридическо-экономическим уже давно выше крыши.
hedgehog_
правильно дед говорит. зачем поднимать цены, если можно снижать количество. молоко 930мл, пиво 0.47л и так далее.
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