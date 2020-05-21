Петербургский суд рассмотрел дело о падении лифта в роддоме. За травмированного рабочего расплачивался прораб

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ рассмотрел Невский районный суд Петербурга. Главным обвиняемым выступил прораб, который, по предварительной версии следствия, не уследил за соблюдением инструкций по замене лифтового оборудования в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, в результате чего травмировались двое рабочих.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 мая, одному из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. Однако ввиду того, что обвиняемому вменялось преступление небольшой тяжести, он признал вину и раскаялся, дал исчерпывающие показания и возместил ущерб, а также ранее не привлекался к уголовной ответственности, следователь выступил с ходатайством о прекращении возбужденного в отношении него дела.