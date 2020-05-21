Петербургский суд рассмотрел дело о падении лифта в роддоме. За травмированного рабочего расплачивался прораб
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ рассмотрел Невский районный суд Петербурга. Главным обвиняемым выступил прораб, который, по предварительной версии следствия, не уследил за соблюдением инструкций по замене лифтового оборудования в роддоме
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 мая, одному из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. Однако ввиду того, что обвиняемому вменялось преступление небольшой тяжести, он признал вину и раскаялся, дал исчерпывающие показания и возместил ущерб, а также ранее не привлекался к уголовной ответственности, следователь выступил с ходатайством о прекращении возбужденного в отношении него дела.
Суд прекратил уголовное преследование, назначив прорабу штраф в размере 15 тысяч рублей.
О падении лифта во время его замены в роддоме на юго-востоке города сообщалось в начале ноября прошлого года. Причиной произошедшего стал обрыв металлического троса. Пострадавшими рабочими оказались 28-летний и 35-летний выходцы из Армении. Младшего из них с места происшествия отправили в шоковую реанимацию. Работы стоимостью более 17 млн рублей проводила компания «РуссЛифт».