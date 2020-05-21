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21.05.2020 07:29
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Авиаперевозчики просят отменить антивирусную рассадку пассажиров в самолётах

Обсудить вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора по рассадке людей в салонах самолетов попросила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Представители АЭВТ обратились к министру транспорта России Евгению Дитриху на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет 21 мая «Коммерсантъ».

Ассоциация указывает, что заполнение салона только наполовину может привезти к резкому росту цен на билеты. Роспотребнадзор при этом настаивает на такой мере, но добавляет, что правила могут скорректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По данным «Коммерсанта» Евгений Дитрих ранее выступал на стороне авиаперевозчиков. Министр отмечал, что новая мера безопасности может поднять цены на билеты до 70 тысячи рублей. С ним, как добавляет издание, согласен и транспортный блок правительства, но последнее слово остается за Роспотребнадзором.

Источник «Коммерсанта» указал, что при определенных условиях авиакомпании готовы и сейчас принять рекомендации. Однако взамен они рассчитывают получить правительственные субсидии.

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Комментарии (8)

WZZZ
В самолётах разве билеты покупаются не на конкретное место?!
Тогда что мешает людям самим не брать билет, если "рядом" место уже занято =)
Покупатели всегда сами поддерживают дичь рублём, а потом жалуются на цены и условия.

Те же маски. Цены завышены в 10-100 раз? - Ну так не бери! Сшей сам. Получится и надёжнее и долговечнее.
Когда склады будут завалены - спекулянты сами начнут раздавать (хотя наши, конечно, скорее выбросят, но не суть)
Но нет же, ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус
Alex000
> при определенных условиях авиакомпании готовы и сейчас принять рекомендации. Однако взамен они рассчитывают получить
Э нет, ребята. С "получить" как-то так себе затея. Не нравится - не летайте :)
zlopopik
Кто-то из чиновников всерьёз полагает, что если сажать людей в замкнутом объёме через одного, то вирус распространяться не будет?
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