Авиаперевозчики просят отменить антивирусную рассадку пассажиров в самолётах
Обсудить вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора по рассадке людей в салонах самолетов попросила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Представители АЭВТ обратились к министру транспорта России Евгению Дитриху на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет 21 мая «Коммерсантъ».
Ассоциация указывает, что заполнение салона только наполовину может привезти к резкому росту цен на билеты. Роспотребнадзор при этом настаивает на такой мере, но добавляет, что правила могут скорректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По данным «Коммерсанта» Евгений Дитрих ранее выступал на стороне авиаперевозчиков. Министр отмечал, что новая мера безопасности может поднять цены на билеты до 70 тысячи рублей. С ним, как добавляет издание, согласен и транспортный блок правительства, но последнее слово остается за Роспотребнадзором.
Источник «Коммерсанта» указал, что при определенных условиях авиакомпании готовы и сейчас принять рекомендации. Однако взамен они рассчитывают получить правительственные субсидии.