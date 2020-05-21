Авиаперевозчики просят отменить антивирусную рассадку пассажиров в самолётах

Обсудить вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора по рассадке людей в салонах самолетов попросила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Представители АЭВТ обратились к министру транспорта России Евгению Дитриху на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, пишет 21 мая «Коммерсантъ».



Ассоциация указывает, что заполнение салона только наполовину может привезти к резкому росту цен на билеты. Роспотребнадзор при этом настаивает на такой мере, но добавляет, что правила могут скорректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

