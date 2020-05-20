В санатории пустят только с отрицательным тестом на COVID-19. Роспотребнадзор рассказал, как будут работать курорты

Роспотребнадзор описал, как будут работать санатории и курорты после открытия. Как сообщает 20 мая «Интерфакс» со ссылкой на рекомендации ведомства, отдохнуть можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус.



«Прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение», - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

