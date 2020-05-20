В санатории пустят только с отрицательным тестом на COVID-19. Роспотребнадзор рассказал, как будут работать курорты
Роспотребнадзор описал, как будут работать санатории и курорты после открытия. Как сообщает 20 мая «Интерфакс» со ссылкой на рекомендации ведомства, отдохнуть можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус.
«Прием отдыхающих в учреждение должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции COVID-19, полученных не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортное учреждение», - говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Кроме того, всех сотрудников должны будут тестировать каждые три недели. Селить можно будет в номера только по одному человеку (исключение делается для семей), в помещениях строго соблюдать масочный режим. На пляжах обяжут нанести разметку для социальной дистанции. Все оборудование, беседки и скамейки придется обеззараживать ежедневно. На стойке регистрации должна быть установлена «прозрачная заградительная конструкция», а перед ней — сделана разметка для того, чтобы прибывающие соблюдали социальную дистанцию.