Эстония приступила к тестированию цифровых паспортов иммунитета

Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, созданный командой, в которую вошли основатели технологических стартапов Transferwise и Bolt, сообщает 20 мая Reuters.

Предполагается, что он поможет обезопасить граждан по возвращении на рабочие места после снятия коронавирусных ограничений. Цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям делиться своим «иммунным статусом» с третьей стороной, например работодателем, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.