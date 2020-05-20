Эстония приступила к тестированию цифровых паспортов иммунитета
Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, созданный командой, в которую вошли основатели технологических стартапов Transferwise и Bolt, сообщает 20 мая Reuters.
Предполагается, что он поможет обезопасить граждан по возвращении на рабочие места после снятия коронавирусных ограничений. Цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям делиться своим «иммунным статусом» с третьей стороной, например работодателем, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.
«Паспорт Digital Immunity нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать людей по всему миру продолжать свою жизнь в условиях пандемии», — говорит Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.
Помимо технологических предпринимателей, в Back to Work работают местные медицинские эксперты и государственные чиновники. На этапе тестирования на вооружение иммунный паспорт взяли среди первых отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods.
Возможность введения паспортов иммунитета к коронавирусу, несмотря на то что против высказывалась ВОЗ, допускает и российский Минздрав.