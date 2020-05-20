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20.05.2020 20:05
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Эстония приступила к тестированию цифровых паспортов иммунитета

Эстония начала тестировать один из первых в мире цифровых паспортов иммунитета, созданный командой, в которую вошли основатели технологических стартапов Transferwise и Bolt, сообщает 20 мая Reuters.

Предполагается, что он поможет обезопасить граждан по возвращении на рабочие места после снятия коронавирусных ограничений. Цифровой паспорт иммунитета собирает данные тестирования и позволяет людям делиться своим «иммунным статусом» с третьей стороной, например работодателем, используя временный QR-код, сгенерированный после цифровой аутентификации.

«Паспорт Digital Immunity нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать людей по всему миру продолжать свою жизнь в условиях пандемии», — говорит Таавет Хинрикус, основатель Transferwise и член неправительственной организации Back to Work, разрабатывающей паспорт.

Помимо технологических предпринимателей, в Back to Work работают местные медицинские эксперты и государственные чиновники. На этапе тестирования на вооружение иммунный паспорт взяли среди первых отели Radisson и производитель продуктов питания PRFoods.

Возможность введения паспортов иммунитета к коронавирусу, несмотря на то что против высказывалась ВОЗ, допускает и российский Минздрав.

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Комментарии (2)

nuga
Одержимость зашкаливает! Давайте ещё с половыми болезнями делится при входе в ночной клуб,ресторан.Нет цифровому рабству.
261581651
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