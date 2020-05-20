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20.05.2020 17:49
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Пожар в таймлапс: под боком у МРЭО на Лабораторном горели гаражи

За разгорающимся пожаром и работой сотрудников МЧС могли наблюдать жители Калининского района Петербурга 20 мая. Всё происходящее попало в объектив читателя «Фонтанки».

Читатель «Фонтанки» Валентин

Возгорание произошло на Бестужевской, рядом с МРЭО на Лабораторном проспекте. На кадрах видно, как долгое время гаражи дымят, открытое пламя заметно уже после приезда пожарных. К первому расчёту вскоре присоединяется второй, огонь заливают с крыши.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о пожаре на Бестужевской, 7/3, поступил в половине четвёртого вечера. Горели два пустых гаража на площади в 36 квадратных метров. Через пятьдесят минут их полностью потушили.

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