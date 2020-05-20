За разгорающимся пожаром и работой сотрудников МЧС могли наблюдать жители Калининского района Петербурга 20 мая. Всё происходящее попало в объектив читателя «Фонтанки».

Возгорание произошло на Бестужевской, рядом с МРЭО на Лабораторном проспекте. На кадрах видно, как долгое время гаражи дымят, открытое пламя заметно уже после приезда пожарных. К первому расчёту вскоре присоединяется второй, огонь заливают с крыши.



В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сигнал о пожаре на Бестужевской, 7/3, поступил в половине четвёртого вечера. Горели два пустых гаража на площади в 36 квадратных метров. Через пятьдесят минут их полностью потушили.

