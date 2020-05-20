Сразу два ДТП с участием мотоциклистов произошло в течение пары часов на юге и севере Петербурга. К счастью, в отличие от утренней аварии, последствия у них оказались не такими трагичными.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в районе часа дня 20 мая на Кубинской улице, напротив заправки «Газпром», притерлись мотоцикл и минивэн. На место прибыла скорая, но о пострадавших не сообщается.