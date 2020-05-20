Утреннее ДТП с мотоциклом продолжили два дневных. Байкеры и автомобилисты не поделили Кубинскую и Просвещения
Сразу два ДТП с участием мотоциклистов произошло в течение пары часов на юге и севере Петербурга. К счастью, в отличие от утренней аварии, последствия у них оказались не такими трагичными.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в районе часа дня 20 мая на Кубинской улице, напротив заправки «Газпром», притерлись мотоцикл и минивэн. На место прибыла скорая, но о пострадавших не сообщается.
Второе ДТП случилось на проспекте Просвещения. После проспекта Культуры в сторону улицы Демьяна Бедного грузовой автомобиль завалил мотоцикл, пишут в «ДТП и ЧП». Байкер недоволен, но, судя по видео, цел.
Утро 20 мая началось со смертельного мото-ДТП в Красном Селе. На улице Восстановления, около дома 15, мужчина на мотоцикле Yamaha R1 без номеров не справился с управлением и съехал в водосточную канаву с бетонным лотком. В результате мотоциклист погиб на месте. В ГИБДД отметили, что категории «А» у него нет. Пассажирка мотоцикла получила травмы средней тяжести.