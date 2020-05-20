FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
72.39р79.17р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.05.2020 17:05
0
Печать

Американский суд разрешил вскрыть «Титаник» и поднять радиостанцию, с которой передавали SOS

Суд в США разрешил компании RMS Titanic Inc проникнуть в разрушающийся на дне Атлантики «Титаник» и поднять на поверхность беспроводной телеграф фирмы Marconi. Об этом сообщает The Washington Post 19 мая.

Специалисты компании собираются пробить обшивку «Титаника» с помощью глубоководного аппарата и извлечь сотни предметов.

Особый интерес представляет беспроводная радиосистема нобелевского лауреата по физике Гульельмо Маркони, с помощью которой команда судна подала сигнал бедствия в ночь после столкновения с айсбергом.

Суд одобрил экспедицию, назвав её «уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей "Титаника"».

Компания RMS Titanic Inc в 1994 году обнаружила лайнер, поэтому ей принадлежит право на подъем обломков с места кораблекрушения.

При этом потомки более чем 1500 человек, которые погибли, когда пассажирский лайнер затонул в Северной Атлантике во время своего первого рейса из Англии в Нью-Йорк в апреле 1912 года, просят оставить в покое подводную братскую могилу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний