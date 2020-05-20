Американский суд разрешил вскрыть «Титаник» и поднять радиостанцию, с которой передавали SOS
Суд в США разрешил компании RMS Titanic Inc проникнуть в разрушающийся на дне Атлантики «Титаник» и поднять на поверхность беспроводной телеграф фирмы Marconi. Об этом сообщает The Washington Post 19 мая.
Специалисты компании собираются пробить обшивку «Титаника» с помощью глубоководного аппарата и извлечь сотни предметов.
Особый интерес представляет беспроводная радиосистема нобелевского лауреата по физике Гульельмо Маркони, с помощью которой команда судна подала сигнал бедствия в ночь после столкновения с айсбергом.
Суд одобрил экспедицию, назвав её «уникальной возможностью изъять артефакт, который станет частью наследия, оставленного неизгладимой потерей "Титаника"».
Компания RMS Titanic Inc в 1994 году обнаружила лайнер, поэтому ей принадлежит право на подъем обломков с места кораблекрушения.
При этом потомки более чем 1500 человек, которые погибли, когда пассажирский лайнер затонул в Северной Атлантике во время своего первого рейса из Англии в Нью-Йорк в апреле 1912 года, просят оставить в покое подводную братскую могилу.