Американский суд разрешил вскрыть «Титаник» и поднять радиостанцию, с которой передавали SOS

Суд в США разрешил компании RMS Titanic Inc проникнуть в разрушающийся на дне Атлантики «Титаник» и поднять на поверхность беспроводной телеграф фирмы Marconi. Об этом сообщает The Washington Post 19 мая.

Специалисты компании собираются пробить обшивку «Титаника» с помощью глубоководного аппарата и извлечь сотни предметов.

Особый интерес представляет беспроводная радиосистема нобелевского лауреата по физике Гульельмо Маркони, с помощью которой команда судна подала сигнал бедствия в ночь после столкновения с айсбергом.