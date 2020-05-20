Более 800 млн Смольный намерен заработать за счет продажи госимущества. С молотка уйдут подвалы, чердаки и акции Банка «Санкт-Петербург»

До конца мая АО «Российский аукционный дом» проведет аукционы по 24 объектам на 209,5 млн рублей. За несколько ближайших месяцев город намерен реализовать свое имущество на 800 млн.



Как сообщает 20 мая комитет имущественных отношений, торги возобновлены в связи с окончанием нерабочих дней, которые ранее объявлял президент России. На прошлой неделе были проданы 2 лота на 23,7 млн рублей. Сейчас к реализации предложены еще 9 зданий с земельными участками под индивидуальное жилищное строительство в Зеленогорске и поселке Песочный. Еще 13 нежилых помещений под коммерческое использование выставлены в различных районах города, среди них — два помещения в доме 21 по Рузовской (Особняк Петрова), где сохранились интерьеры конца XIX века. Поблизости, в доме № 33, подвал продается за 12 млн. Кроме недвижимости, в числе объектов также есть городской пакет акций ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (0,000404 %); ранее он был включен в программу приватизации на 2020 год. Всего у РАД в работе около 50 объектов на общую предварительную сумму порядка 300–400 млн рублей.