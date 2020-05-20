Российский рынок акций перерос максимумы с начала марта

Основные индексы российского фондового рынка обновили максимальные значения с начала марта на фоне новостей о росте нефти, фьючерсов в США и постепенного снятия антивирусных ограничений в России. Также днем 20 мая на Московской бирже продолжают дорожать акции крупнейших российских компаний.

Индекс Мосбиржи, по данным на 14:22 мск, — 2 751,46 пункта (1,47%) при максимуме 2 758 пунктов. Индекс РТС к тому же моменту достиг 1 208,36 пункта, прибавив 2,64%. Индекс нефти и газа показал рост 6,50% к началу месяца и 1,86% — к закрытию предыдущих торгов.