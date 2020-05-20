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20.05.2020 14:56
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Российский рынок акций перерос максимумы с начала марта

Основные индексы российского фондового рынка обновили максимальные значения с начала марта на фоне новостей о росте нефти, фьючерсов в США и постепенного снятия антивирусных ограничений в России. Также днем 20 мая на Московской бирже продолжают дорожать акции крупнейших российских компаний.

Индекс Мосбиржи, по данным на 14:22 мск, — 2 751,46 пункта (1,47%) при максимуме 2 758 пунктов. Индекс РТС к тому же моменту достиг 1 208,36 пункта, прибавив 2,64%. Индекс нефти и газа показал рост 6,50% к началу месяца и 1,86% — к закрытию предыдущих торгов.

Доллар подешевел (-0,7%) до 71,66 рубля, евро — до 78,55 рубля (-0,69%).

К этому часу акции «Детского мира» выросли на 5,94% на фоне известий о высоких онлайн-продажах группы компаний в апреле. Дорожают ценные бумаги «Россетей» (+4,89%, «префы» +6,54%), «Норникеля» (+3,18%), «Сургутнефтегаза» (+3,05%), «ЛУКОЙЛа» (+2,67%), МТС (+2,31%), «НОВАТЭКа» (+2,6%), НЛМК (+2,05%). Также акции «Роснефти» подорожали на 1,45%, а «Газпромнефти» — на 1,6%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время в стране начнется смягчение ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Первыми послабления ощутят в 17 регионов.

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