На шоссе Революции ночью столкнулись три машины. Самым неустойчивым оказался автомобиль отечественного производства
Три машины столкнулись, никто не пострадал. Об аварии на круговом шоссе Революции и Энергетиков сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, 20 мая после полуночи там столкнулись «Мазда», «Опель» и отечественная «девятка». По предварительной информации, скорость превысил водитель «Опеля», он сначала по касательной задел вторую иномарку, а затем отлетел на «Жигули». От удара последние перевернулись. По счастливой случайности, никто серьезно в ДТП не пострадал.