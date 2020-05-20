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20.05.2020 09:53
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На шоссе Революции ночью столкнулись три машины. Самым неустойчивым оказался автомобиль отечественного производства

Три машины столкнулись, никто не пострадал. Об аварии на круговом шоссе Революции и Энергетиков сообщают участники сообщества «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, 20 мая после полуночи там столкнулись «Мазда», «Опель» и отечественная «девятка». По предварительной информации, скорость превысил водитель «Опеля», он сначала по касательной задел вторую иномарку, а затем отлетел на «Жигули». От удара последние перевернулись. По счастливой случайности, никто серьезно в ДТП не пострадал.

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Комментарии (2)

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автомобили отечественного производства - это шлак...
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