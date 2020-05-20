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20.05.2020 09:44
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Оперативники Центра «Э» задержали петербуржца за националистские комментарии «ВКонтакте»

Петербуржца, решившего развлечься написанием оскорбительных комментариев во «ВКонтакте», задержали оперативники Центра «Э». К неожиданной встрече со специалистами, обыскам и изъятию техники 31-летнего жителя Гданьской улицы, 19, привели пренебрежительные слова о национальностях и религии.

Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, на активность мужчины в социальной сети специалисты спецотдела обратили внимание ещё в конце 2019 года. В минувшем сентябре Выборгский районный суд признал петербуржца виновным в возбуждении ненависти либо вражды. Пользователя, который завёл страничку не под своим настоящим именем, задержали 19 мая. При обыске квартиры изъяли смартфон, ноутбук, роутер, а заодно и травматический пистолет. С владельца взяли подписку о невыезде.

По версии следствия, оскорбительные комментарии с ругательствами, которые могли прочитать все, он особенно активно оставлял с ноября 2019 года до начала февраля 2020 года. На странице во «ВКонтакте» мужчина публиковал личные фотографии, был подписан на множество пабликов спортивной тематики. Вопросам национальности посвящены два последних из сохранённых им роликов.

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Комментарии (9)

WuhanRockCafe
Одно время при показе на ТВ фильма "Брат" старательно запикивали фразу: "Не брат ты мне, а ...".
А недавно по РенТВ прокрутили шедевр Балабанова во всей художественной красе, без купюр.
Кстати, у детей гор это особеный кич заявить в своем кругу: "Я гнида ... ", как и у афроамериканцев обращение "Ниггер" между собой, естественно.
AKM
Оперативников звали Сулейман Моисеевич Ебралидзе и Богдан Тарасович Ишакян-Оглы. За мужественный подвиг им предоставлены трёхкомнатные квартиры в центре города. Слава героям! Героям слава!
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