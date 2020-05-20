Оперативники Центра «Э» задержали петербуржца за националистские комментарии «ВКонтакте»

Петербуржца, решившего развлечься написанием оскорбительных комментариев во «ВКонтакте», задержали оперативники Центра «Э». К неожиданной встрече со специалистами, обыскам и изъятию техники 31-летнего жителя Гданьской улицы, 19, привели пренебрежительные слова о национальностях и религии.



Как стало известно «Фонтанке» 20 мая, на активность мужчины в социальной сети специалисты спецотдела обратили внимание ещё в конце 2019 года. В минувшем сентябре Выборгский районный суд признал петербуржца виновным в возбуждении ненависти либо вражды. Пользователя, который завёл страничку не под своим настоящим именем, задержали 19 мая. При обыске квартиры изъяли смартфон, ноутбук, роутер, а заодно и травматический пистолет. С владельца взяли подписку о невыезде.

