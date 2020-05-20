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20.05.2020 08:12
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Операторам связи вышло послабление. Исполнение требований «закона Яровой» хотят отложить на два года из-за коронавируса

Правительство направило в Минкомсвязи предложение об отсрочки исполнения требований закона о хранения трафика. Об этом 20 мая пишут «Ведомости».

По данным издания, предложение подписано первым вице-премьером Андреем Белоусововым. Одновременно с этим правительство отклонило предложения о переносе срока уплаты налогов и другие меры для телекоммуникационной отрасли.

Согласно предложению, отложить ежегодное увеличение размеров хранилищ на год сами операторы просили отсрочку на два года. По данным «Ведомостей», Белоусов одобрил эту меру, а также идею об удаленной идентификации абонентов с помощью Единой биометрической системы. Она нужна для оформления контрактов с операторами.

Однако, помимо перенос срока уплаты налогов на доходы сотрудников, не дадут операторам отложить арендные выплаты и снизить плату за радиочастотный спектр в три раза до конца года.

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Комментарии (4)

***_555
Нет, яровые не страдают. Потом возьмут сполна.
Peshekhod
Авось за это время или ишак помрет или яровая.
Alex000
Ахах блин, теперь вот есть ощущение, что этот самый ковид даже полезен.
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