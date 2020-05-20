Операторам связи вышло послабление. Исполнение требований «закона Яровой» хотят отложить на два года из-за коронавируса

Правительство направило в Минкомсвязи предложение об отсрочки исполнения требований закона о хранения трафика. Об этом 20 мая пишут «Ведомости».



По данным издания, предложение подписано первым вице-премьером Андреем Белоусововым. Одновременно с этим правительство отклонило предложения о переносе срока уплаты налогов и другие меры для телекоммуникационной отрасли.



Согласно предложению, отложить ежегодное увеличение размеров хранилищ на год сами операторы просили отсрочку на два года. По данным «Ведомостей», Белоусов одобрил эту меру, а также идею об удаленной идентификации абонентов с помощью Единой биометрической системы. Она нужна для оформления контрактов с операторами.

