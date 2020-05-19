Русское географическое общество: Гигантская пирамида на Приполярном Урале создана не человеком и давно известна

Свердловское отделение Русского географического общества прокомментировало появившуюся в СМИ информацию об обнаружении на Приполярном Урале пирамиды идеальной формы, которая выше крупнейших египетских в несколько раз.



«Горная вершина пирамидальной формы с отметкой 774 м с координатами 65.24.098 и 61.41.863 давно известна и нанесена на все топографические карты, но почему-то только сейчас вдруг ее "открыли" представители некой туристической компании. Рукотворной пирамидой данная вершина не является (на снимке это хорошо видно), подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах», — сообщили 19 мая в РГО «Фонтанке».