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19.05.2020 20:01
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Русское географическое общество: Гигантская пирамида на Приполярном Урале создана не человеком и давно известна

Свердловское отделение Русского географического общества прокомментировало появившуюся в СМИ информацию об обнаружении на Приполярном Урале пирамиды идеальной формы, которая выше крупнейших египетских в несколько раз.

«Горная вершина пирамидальной формы с отметкой 774 м с координатами 65.24.098 и 61.41.863 давно известна и нанесена на все топографические карты, но почему-то только сейчас вдруг ее "открыли" представители некой туристической компании. Рукотворной пирамидой данная вершина не является (на снимке это хорошо видно), подобные формы рельефа встречаются во многих горных системах», — сообщили 19 мая в РГО «Фонтанке».

И добавили, что свердловское областное отделение Русского географического общества планирует в этом году экспедицию на Народо-Итьинский кряж, где находится «пирамида», но посещение и исследование этой вершины в программу экспедиции не входят.

Первым о находке сообщил екатеринбургский портал E1.RU со ссылкой на клуб экспедиций.

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
Такую замануху турфирме испортили )))) А они между прочим Е1 за статью заплатили
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