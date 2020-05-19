Исследователи приполярного Урала из клуба экспедиций «Дикий Север» с помощью спутников нашли огромную пирамиду, которая в несколько раз больше пирамиды Хеопса — крупнейшей из египетских.

Как пишет 19 мая E1.RU, высота пирамиды на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — почти 800 метров. Длина граней, которые четко расположены по сторонам света, — около километра. Она стоит на дуге от ударного кратера метеорита. Места, где находится пирамида, священные для ханты и манси. Летом к пирамиде хочет отправить экспедицию Русское географическое общество.