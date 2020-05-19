Жители Красноярского края и Хакасии минувшей ночью видели светящийся объект в небе. Как сообщает NGS24, небесное тело заметили в Курагинском, Минусинском, Каратузском и других районах, в Канске его засняли камеры видеонаблюдения.

«Я увидел огненный шар в небе, летел он быстро, а за ним красивый огненный переливающийся разными цветами хвост. Летел он недолго, секунды 3–4, эмоции зашкаливали», — приводит слова очевидцев телеканал «Енисей».

Ведущий научный сотрудник института физики Сергей Карпов пояснил каналу, что такие метеороиды, как пролетевший вечером 18 мая 2020 года, безопасны: атмосфера защищает нас хорошо. «Это очень редкое явление — вход в атмосферу такого крупного тела. Они, эти явления, не представляют угрозу для жителей земли, поскольку такие космические тела распадаются в атмосфере и, как правило, земли не достигают. Достигают земли более крупные тела», — рассказал Карпов.

«Думаю, размер этого космического гостя, а это метеороид, составлял около полуметра в диаметре. Это довольно крупный объект, но не настолько, чтобы причинить разрушения, как, скажем, знаменитый челябинский метеорит, диаметр которого составлял порядка 10 метров. Он вошел в атмосферу и сгорел, не думаю, что какие-то части упали на землю», — объяснил Карпов красноярской «Комсомолке».