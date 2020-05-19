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19.05.2020 13:16
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«Некоторые беспокоились, переживали»: россияне наблюдали в небе яркий шар с огненным хвостом

Жители Красноярского края и Хакасии минувшей ночью видели светящийся объект в небе.

Как сообщает NGS24, небесное тело заметили в Курагинском, Минусинском, Каратузском и других районах, в Канске его засняли камеры видеонаблюдения.

«Я увидел огненный шар в небе, летел он быстро, а за ним красивый огненный переливающийся разными цветами хвост. Летел он недолго, секунды 3–4, эмоции зашкаливали», — приводит слова очевидцев телеканал «Енисей».

Ведущий научный сотрудник института физики Сергей Карпов пояснил каналу, что такие метеороиды, как пролетевший вечером 18 мая 2020 года, безопасны: атмосфера защищает нас хорошо. «Это очень редкое явление — вход в атмосферу такого крупного тела. Они, эти явления, не представляют угрозу для жителей земли, поскольку такие космические тела распадаются в атмосфере и, как правило, земли не достигают. Достигают земли более крупные тела», — рассказал Карпов.

«Думаю, размер этого космического гостя, а это метеороид, составлял около полуметра в диаметре. Это довольно крупный объект, но не настолько, чтобы причинить разрушения, как, скажем, знаменитый челябинский метеорит, диаметр которого составлял порядка 10 метров. Он вошел в атмосферу и сгорел, не думаю, что какие-то части упали на землю», — объяснил Карпов красноярской «Комсомолке».

Редкое явление наблюдал руководитель отдела ГО и ЧС администрации Курагинского района Эдуард Билле, который оказался в это время на улице. «Время близилось к 11 ночи, было совсем темно на улице. И вдруг словно включили яркий-яркий фонарь — все озарилось. Как днем, все стало видно: улицу, дома, все-все. Это длилось буквально пару секунд. Яркий шар перечеркнул небо и погас где-то возле земли. При этом была тишина, ни гула, ни взрыва, ничего, — рассказал Билле «Комсомольской правде — Красноярск». — На улице были и другие люди, многие увидели вспышку в окнах из дома. Мы вернулись в администрацию, потому что люди стали звонить, некоторые беспокоились, переживали. Но потом волнение прошло, остались только эмоции».

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Комментарии (3)

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Что там было до метеорита на записи из ВК?
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