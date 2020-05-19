РАНХиГС будет бесплатно учить детей работающих с коронавирусом петербургских медиков

«Гранты, позволяющие бесплатно получить высшее образование, будут финансироваться институтом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте вуза 19 мая.

Северо-Западный институт управлении Президентской академии предоставит до 40 грантов на бесплатное обучение детям медицинских работников, работающих с коронавирусными пациентами. Соответствующее решение в преддверии приемной кампании было принято руководством вуза.

Для того, чтобы рассчитывать на грант, выпускнику школы необходимо будет иметь документ, подтверждающий, что один из его родителей работает медиком и оказывает помощь пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Помимо этого сумма баллов, которые он получит по трем предметам ЕГЭ, должна быть не менее 210.

Более подробную информацию можно получить, обратившись в приемную комиссию СЗИУ РАНХиГС на электронную почту priem-sziu@ranepa.ru.