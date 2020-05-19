В Ярославле пристрелили неадекватно любопытного медведя. Он покусал человека

Инспекторы больше 15 часов присматривались к медведю, который вышел в город и напал на жителя Ярославля. Поведение дикого животного не позволило оставить его в живых.



Как сообщает региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования 19 мая, агрессивного зверя пришлось ликвидировать, чтобы обезопасить жителей Ярославля. После того, как медведь бросился на прохожего в Дзержинском районе города, за ним установили слежку и следующие 15 часов наблюдали в опасной близости от городской черты.