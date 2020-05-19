В Ярославле пристрелили неадекватно любопытного медведя. Он покусал человека
Инспекторы больше 15 часов присматривались к медведю, который вышел в город и напал на жителя Ярославля. Поведение дикого животного не позволило оставить его в живых.
Как сообщает региональный департамент охраны окружающей среды и природопользования 19 мая, агрессивного зверя пришлось ликвидировать, чтобы обезопасить жителей Ярославля. После того, как медведь бросился на прохожего в Дзержинском районе города, за ним установили слежку и следующие 15 часов наблюдали в опасной близости от городской черты.
«Возможность повторного визита медведя, чьё поведение, по мнению специалистов, нехарактерно и не является адекватным, оставалась», — говорят в департаменте. Животное застрелили.
Специалисты отмечают, что для диких зверей неестественно выходить в город и нападать на человека. Не исключается, что медведь болел бешенством. Его пробы отправлены на экспертизу.
Животному, предположительно, было около трёх лет. Он молод, любопытен и бесстрашен. Примерный вес особи в этом возрасте — около 80 кг, когти могут достигать четырёх сантиметров. На себе их ощутил 26-летний горожанин, нападение на которого попало на видео. С укусом и рваными ранами он попал в больницу.