Петербургские электрички готовят к летнему расписанию. Больше всего поездов добавят на Карельский перешеек

С 31 мая движение пригородных электричек может быть переведено на усиленный летний режим. Отталкиваться будут от пассажиропотока.



«Сегодня рассматриваем с двумя субъектами Федерации организацию летнего графика движения поездов с 31 мая, но с учетом сложившегося пассажиропотока, который на сегодняшний день есть, — заявил 18 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» гендиректор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Виталий Григорьев. — Летний график от зимнего отличается на порядка 20% по размеру движения поездов. Если пассажиропоток будет расти <...>, мы будем в дальнейшем назначать дополнительные поезда, чтобы полностью удовлетворить спрос наших пассажиров с учетом имеющейся рекомендации по социальной дистанции».