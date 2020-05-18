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18.05.2020 19:47
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Петербургские электрички готовят к летнему расписанию. Больше всего поездов добавят на Карельский перешеек

С 31 мая движение пригородных электричек может быть переведено на усиленный летний режим. Отталкиваться будут от пассажиропотока.

«Сегодня рассматриваем с двумя субъектами Федерации организацию летнего графика движения поездов с 31 мая, но с учетом сложившегося пассажиропотока, который на сегодняшний день есть, — заявил 18 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург» гендиректор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Виталий Григорьев. — Летний график от зимнего отличается на порядка 20% по размеру движения поездов. Если пассажиропоток будет расти <...>, мы будем в дальнейшем назначать дополнительные поезда, чтобы полностью удовлетворить спрос наших пассажиров с учетом имеющейся рекомендации по социальной дистанции».

По словам Григорьева, самое заметное усиление ожидает Карельский перешеек — Сосновское, Ириновское и Выборгское направления.

Напомним, перед майскими праздникам движение пригородных электропоездов также было усилено. Для тех, кто намеревался отправиться за город, разработали отдельные правила.

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Комментарии (4)

муматор
по две в день добавят?
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Александр Нетужилов
Электрички Лосево-Озерское-Каменногорск как я понял, не будет опять...
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