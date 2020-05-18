«Милостью Господа и стараниями врачей». РПЦ призвала россиян, переболевших коронавирусом, сдавать плазму

Чем православные, кроме своих молитв, могут помочь страждущим лучше всего? Врачи однозначно заявляют: донорством крови. Об этом 18 мая заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



«Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается к вам с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени», — пишет Легойда в своем Telegram-канале.

