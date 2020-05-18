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18.05.2020 18:15
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«Милостью Господа и стараниями врачей». РПЦ призвала россиян, переболевших коронавирусом, сдавать плазму

Чем православные, кроме своих молитв, могут помочь страждущим лучше всего? Врачи однозначно заявляют: донорством крови. Об этом 18 мая заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается к вам с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени», — пишет Легойда в своем Telegram-канале.

Главное условие: донор сам должен ранее переболеть COVID-19. Сейчас, по словам председателя синодального отдела, в Москве не хватает плазмы крови, а «еще предстоит сделать запас на случай ухудшения ситуации».

«Переливание крови выздоровевших для лечения разного рода вирусов — стандартный медицинский протокол, применяемый не один десяток лет», — рассказал представитель Русской церкви.

Как ранее заявляли московские власти, донорами плазмы крови могут стать люди от 18 до 55 лет, которые ранее болели COVID-19, не имеют хронических заболеваний, не болеют ВИЧ, гепатитом В и С.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Плазму? Может "горсточку пшена пожертвовать"©функционер Смирнов.
мурмурчик
Ну вот. Понадобилось заболеть нескольким важным церковным чинам, чтобы вместо советов усиленно молиться и толпиться - церковники заговорили о более научных методах. Пока самих в попу не клюнет - не дойдёт.
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