«Милостью Господа и стараниями врачей». РПЦ призвала россиян, переболевших коронавирусом, сдавать плазму
Чем православные, кроме своих молитв, могут помочь страждущим лучше всего? Врачи однозначно заявляют: донорством крови. Об этом 18 мая заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается к вам с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени», — пишет Легойда в своем Telegram-канале.
Главное условие: донор сам должен ранее переболеть COVID-19. Сейчас, по словам председателя синодального отдела, в Москве не хватает плазмы крови, а «еще предстоит сделать запас на случай ухудшения ситуации».
«Переливание крови выздоровевших для лечения разного рода вирусов — стандартный медицинский протокол, применяемый не один десяток лет», — рассказал представитель Русской церкви.
Как ранее заявляли московские власти, донорами плазмы крови могут стать люди от 18 до 55 лет, которые ранее болели COVID-19, не имеют хронических заболеваний, не болеют ВИЧ, гепатитом В и С.