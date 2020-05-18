Порты Балтии стоят на своем. Грузооборот не стал падать из-за коронавируса, а нефтепродуктов на экспорт ушло заметно больше, чем год назад

Зато объем погрузки нефти в минувшем месяце оказался даже больше, чем год назад, несмотря на катастрофические события на мировом нефтяном рынке. В Приморске сырой нефти в апреле было перегружено почти ровно 4 млн тонн, что на 5% больше, чем год назад (3,99 млн тонн). Немного снизился объем перевалки нефти только в Усть-Луге — 2,8 млн тонн (минус 7%).

Петербургский порт за четыре месяца 2020 года почти в точности повторил результат прошлого года — 19,75 млн тонн. Правда, в апреле, в основном из-за серьезного провала в перевалке контейнеров (минус 13%), общий результат оказался хуже, чем в апреле 2019 года: 4,99 млн тонн против 5,39 млн тонн годом ранее.

А перевалка нефтепродуктов бьет рекорды. В порту Усть-Луги рост составил 4% (2,44 млн тонн), в Петербурге месячный объем оказался на 17% больше, чем год назад (1,03 млн тонн), в Высоцке +25% (1,06 млн тонн), а в Приморске — рост сразу на 44% (1,6 млн тонн). Особенно странными такие рекорды могу показаться на фоне резкого падения показателя Netback на бирже (экспортная цена без учета транспортных расходов), что, казалось бы, должно было сделать поставки российских нефтепродуктов за границу крайне невыгодными.

Кроме нефти хоть небольшой, но все же рост в апреле в порту Петербурга показала перегрузка минеральных удобрений (589,8 тыс. тонн). В Усть-Луге их перевалка выросла сразу на 35% (439,5 тыс. тонн). Зато почти вдвое просели показатели по цветным металлам (88,5 тыс. тонн), а черные металлы упали на 12% (393,8 тыс. тонн за апрель). Зато заметно выросла перевалка металлолома — 135,2 тыс тонн (+18%).

В Усть-Луге на 3% выросла отгрузка угля и кокса (3,03 млн тонн), зато сильно просела перевалка угля в Высоцке (-22%, 534,6 тыс. тонн), а в Выборге почти сошла на нет — 8,5 тыс. тонн против 54,8 тыс. тонн в апреле 2019 года.