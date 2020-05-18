Взломщики разнесли дверь лавки Чичваркина в Лондоне
Экс-совладелец и сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин выложил фото разбитой двери своей винной лавки в Лондоне.
«Вороты тесовые, двери дубовые. Фраернулись бакланчики. Hedonism wines работает в прежнем режиме», — сообщил он 18 мая в Instagram, уточнив в комментариях, что это была попытка взлома и у него есть страховка.
Чичваркин является одним из наиболее известных российских предпринимателей-эмигрантов в Великобритании. В выходные он сообщил, что переболел коронавирусом.