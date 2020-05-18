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18.05.2020 14:52
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Взломщики разнесли дверь лавки Чичваркина в Лондоне

Экс-совладелец и сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин выложил фото разбитой двери своей винной лавки в Лондоне.

«Вороты тесовые, двери дубовые. Фраернулись бакланчики. Hedonism wines работает в прежнем режиме», — сообщил он 18 мая в Instagram, уточнив в комментариях, что это была попытка взлома и у него есть страховка.

Чичваркин является одним из наиболее известных российских предпринимателей-эмигрантов в Великобритании. В выходные он сообщил, что переболел коронавирусом.

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Комментарии (3)

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Чепига и Мишкин снова в деле? Ручку пусть не трогает!
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"Фраернулись бакланчики".
Вот сразу чувствуется английская сдержанность в речи! Думаю, ещё нынешняя королева успеет ударить его мечом по плечу, посвящая в Элтоны Джоны!
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