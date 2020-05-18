Число жертв коронавируса в Финляндии выросло до 300. В реанимацию попадают вдвое реже, чем месяц назад

Уже 300 пациентов с коронавирусом умерли в Финляндии, за последние сутки из жизни ушли двое заболевших. Об этом 18 мая сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития страны THL.



Прирост выявленных случаев заражения относительно небольшой — 33 человека. Всего COVID-19 был диагностирован за время пандемии у 6 380 человек. Если за первую неделю мая (со 2-го по 8-е) количество выявленных заражений было 12 на 100 тысяч населения, то за последние семь дней — 7 на 100 тысяч.

По предварительным данным, выздоровели уже более 5 000 человек.