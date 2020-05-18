122 страны выступают за расследование причин пандемии COVID-19. О Китае вслух не говорят, но он против

Проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывающий к независимой оценке решений и действий по пандемии новой коронавирусной инфекции, поддерживают 122 страны, при этом Китай в документе открыто не упоминается. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает The Guardian.



Инициатором этого «коллективного письма» в высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения выступила Австралия в лице премьера и главы МИД страны. Идею поддержали в ЕС.

«Австралия была одним из самых активных и первых сторонников независимого расследования причин и ранних действий в связи со вспышкой коронавируса, что вызвало сильный отпор со стороны Китая, который заявил, что это был политический «маневр» против Пекина», — пишет The Guardian.