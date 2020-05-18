122 страны выступают за расследование причин пандемии COVID-19. О Китае вслух не говорят, но он против
Проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывающий к независимой оценке решений и действий по пандемии новой коронавирусной инфекции, поддерживают 122 страны, при этом Китай в документе открыто не упоминается. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает The Guardian.
Инициатором этого «коллективного письма» в высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения выступила Австралия в лице премьера и главы МИД страны. Идею поддержали в ЕС.
«Австралия была одним из самых активных и первых сторонников независимого расследования причин и ранних действий в связи со вспышкой коронавируса, что вызвало сильный отпор со стороны Китая, который заявил, что это был политический «маневр» против Пекина», — пишет The Guardian.
Ожидается, что голосование по вопросу независимого расследования пройдёт во вторник утром. Пекин идею расследования не поддерживает. Более того, Китай планирует резко повысить пошлины на ячмень, что беспокоит австралийских экспортёров, и уже приостановил импорт говядины.
При этом глава МИД Австралии отклонила предположения, что страна в настоящее время ведет торговую войну с Китаем.
В настоящий момент проект предложения о проведении расследования, который поддерживает в том числе Россия, призывает к системному анализу реакции мира на Covid-19. Директора ВОЗ призывают к «поэтапному процессу беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки».