Почти каждый десятый медик в Подмосковье заболел коронавирусом, умерли 16

В Подмосковье из работающих с коронавирусной инфекцией медиков (22,5 тысячи человек — врачи и средний и младший медицинский персонал) заболели ковидом 9 % , то есть почти две тысячи человек. Об этом рассказала «Коммерсанту» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. «Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии, — цитирует издание её слова 18 мая. — Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников».

Вообще же, от ковида в Подмосковье, по словам Стригунковой, умерли 262 человека, согласно общепринятым методикам учёта смертности. «В статистику с причиной смерти COVID-19 попадает умерший, если лабораторный анализ подтверждает, что человек действительно болел коронавирусной инфекцией. Есть люди с сопутствующими заболеваниями — и бывают такие ситуации, когда человек умирает не от ковида, несмотря на то что у него есть ковид, но от сопутствующих заболеваний. Например, если это раковый больной. И в соответствии с правилами решение о непосредственной причине смерти принимает врач-патологоанатом. Только после его заключения делается вывод, что человек действительно умер от ковида», — пояснила министр. На стационарном лечении в Подмосковье находятся 9,5 тысячи человек с диагнозами «новая коронавирусная инфекция» и «пневмония». В апреле среднесуточная госпитализация составляла 430 человек, на начало мая немного подросла — до 480 человек в сутки. «Но у нас и выписка растет соответственно, потому что пациенты выздоравливают. И мы надеемся, пока очень осторожно говорим, что госпитализация начинает снижаться», — говорит Стригункова.