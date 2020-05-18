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18.05.2020 09:34
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Почти каждый десятый медик в Подмосковье заболел коронавирусом, умерли 16

В Подмосковье из работающих с коронавирусной инфекцией медиков (22,5 тысячи человек — врачи и средний и младший медицинский персонал) заболели ковидом 9 %, то есть почти две тысячи человек. Об этом рассказала «Коммерсанту» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Есть, к сожалению, погибшие. Если говорить по правилам проверки данных, сколько у нас заболело или погибло медиков, то у нас 16 человек погибло именно от ковида и пневмонии, — цитирует издание её слова 18 мая. — Приняты федеральные меры поддержки, принято решение о страховых выплатах семьям медицинских работников».

Вообще же, от ковида в Подмосковье, по словам Стригунковой, умерли 262 человека, согласно общепринятым методикам учёта смертности. «В статистику с причиной смерти COVID-19 попадает умерший, если лабораторный анализ подтверждает, что человек действительно болел коронавирусной инфекцией. Есть люди с сопутствующими заболеваниями — и бывают такие ситуации, когда человек умирает не от ковида, несмотря на то что у него есть ковид, но от сопутствующих заболеваний. Например, если это раковый больной. И в соответствии с правилами решение о непосредственной причине смерти принимает врач-патологоанатом. Только после его заключения делается вывод, что человек действительно умер от ковида», — пояснила министр.

На стационарном лечении в Подмосковье находятся 9,5 тысячи человек с диагнозами «новая коронавирусная инфекция» и «пневмония». В апреле среднесуточная госпитализация составляла 430 человек, на начало мая немного подросла — до 480 человек в сутки. «Но у нас и выписка растет соответственно, потому что пациенты выздоравливают. И мы надеемся, пока очень осторожно говорим, что госпитализация начинает снижаться», — говорит Стригункова.

18,5 тысячи человек с коронавирусной инфекцией лечатся дома, но только около 36 % из них имеют симптомы, такие как температура, насморк, боль в горле. «Их состояние на контроле: мы создали автобот, который обзванивает этих пациентов и проводит опрос о состоянии здоровья. Если человек говорит, что у него высокая температура, более 38 градусов, то его автоматически переключают на вызов врача на дом. С апреля мы сделали 260 тыс. таких звонков, и только 1,8 тыс. пациентов потребовался вызов врача на дом, это менее 10 %. Необходимые лекарства такие пациенты получают дома», — рассказывает министр здравоохранения.

Московская область находится на втором месте в России по выявлению коронавирусной инфекции и смертельным случаям из-за COVID-19. Однако 18 мая в регионе возобновляется работа промышленных предприятий и объектов строительства.

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Комментарии (1)

Гость
Вернувшиеся из Италии военные медики не заразились, никто не умер, почему наши медики мрут как мухи, значит у них не такая защита как показывают по телевизору
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